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Распространение коронавируса нового типа

В Австралии вводят запрет на проведение мероприятий с участием более 500 человек

Премьер страны Скотт Моррисон уточнил, что этот запрет не коснется школ, университетов, общественного транспорта и аэропортов

СИДНЕЙ, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Австралии с 16 марта введет запрет на проведения массовых мероприятий с участием более 500 человек из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом в пятницу заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, выступая по итогам заседания совета глав региональных правительств.

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"В соответствии с рекомендациями офиса главного санитарного врача Австралии, с понедельника (16 марта - прим. ТАСС) мы вводим ограничение на проведение массовых мероприятий с участием 500 и более человек. Этот запрет не коснется школ, университетов, общественного транспорта, аэропортов и тому подобного", - сказал Моррисон. Он отметил, что данное решение было поддержано главами правительств регионов страны и призвано снизить темпы распространения инфекции на территории государства.

Премьер-министр также сообщил, что для более эффективной борьбы с пандемией в Австралии будет создан специальный комитет, который сосредоточит усилия всех учреждений и организаций, занимающихся сдерживанием распространения вируса.

В Австралии зарегистрировано порядка 200 случаев заражения новым коронавирусом. Почти половина заболевших - 92 человека - жители Сиднея. 21 пациент был полностью излечен от заболевания, вызванного вирусом, а трое - скончались. Впервые заболевание было выявлено на территории страны 25 января, когда его диагностировали у трех человек в Мельбурне и Сиднее.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
АвстралияМоррисон, СкоттРаспространение коронавируса нового типа
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