Экспертизу по делу Серебренникова не провели в срок из-за поцарапанного диска

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отложил на 19 марта слушания по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова в связи с неготовностью назначенной ранее экспертизы, передает корреспондент ТАСС.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"От экспертов в суд пришло письмо о том, что в представленных им материалах находится поврежденный, поцарапанный диск, который невозможно прочитать, поэтому эксперты пока не сделали своего заключения", - сообщила судья Ольга Менделеева.

Суд пришел к выводу, что содержание диска дублируется в письменных материалах, поэтому принял решение о возможности проведения экспертизы с имеющимися материалами. Следующее заседание назначено на 10:00 мск 19 марта. Как ожидается, к этому сроку эксперты сделают свое заключение.