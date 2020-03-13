Власти Петербурга планируют ввести режим повышенной готовности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют ввести на территории города режим повышенной готовности в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

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"Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провели рабочую встречу. В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции руководители регионов приняли решение консолидировать усилия <...> в оказании помощи населению в медицинских организациях, расположенных на территории агломерации. Правительство города готовит постановление о введении на территории Петербурга режима повышенной готовности для органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Дрозденко на своей станице в соцсети Instagram сообщил, что совместные меры предполагают проверку готовности стационаров, оборудования и персонала к приему инфекционных больных, введение карантинного режима в стационарах, мониторинг цен и обеспеченности лекарствами, ограничение численности массовых мероприятий, информирование о профилактике.