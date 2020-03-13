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Распространение коронавируса нового типа

В посольстве РФ заявили, что прилетевшие в Израиль туристы с коронавирусом, не россияне

В четверг министерство здравоохранения Израиля сообщило, что два случая заражения новым коронавирусом обнаружены у туристов, прилетевших 3 марта из Москвы

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 марта. /ТАСС/. Двое прилетевших в Израиль из Москвы туристов, у которых обнаружен новый коронавирус, не являются гражданами РФ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба посольства России в еврейском государстве.

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"По поводу туристов, прибывших в Тель-Авив 3 марта рейсом из Москвы. По сведениям посольства, указанные туристы не являются гражданами Российской Федерации. Ожидаем поступления официальной информации израильской стороны", - говорится в сообщении.

В четверг министерство здравоохранения Израиля сообщило, что два случая заражения новым коронавирусом обнаружены у туристов, прилетевших 3 марта из Москвы в Тель-Авив рейсом SU502 компании "Аэрофлот" "в рамках организованного тура". В период с 3 по 10 марта они жили в гостиницах в Тель-Авиве и Иерусалиме, посещали города Ашдод и Акко, Мертвое море и кратер Мицпе-Рамон на юге Израиля, а также кибуц Миром-Голан на Голанских высотах, сообщили в министерстве. В Минздраве Израиля не стали указывать гражданство туристов, у которых обнаружен коронавирус.

К настоящему моменту, по данным министерства здравоохранения, на территории еврейского государства зарегистрировано 126 случаев заражения новым коронавирусом, за сутки количество инфицированных увеличилось на 17 человек. К настоящему моменту четыре человека выздоровели, летальных исходов не было зафиксировано.

Теги
РоссияИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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