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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: иранский генерал умер от коронавируса

ТЕГЕРАН, 13 марта. /ТАСС/. Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Насер Шаабани умел от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает в пятницу агентство Tasnim.

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Отмечается, что военный отслужил в рядах КСИР 37 лет. Подробности о течении заболевания не приводятся.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 11 тыс. 364 человека, зарегистрированы по меньшей мере 514 летальных исходов.

Заболевание обнаружено у ряда иранских высокопоставленных чиновников, включая первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани. Кроме того, положительными оказались результаты анализов 23 депутатов Меджлиса (парламента) страны. При этом двое из них - избранный депутат Фатема Рахбар и действующий член Меджлиса Мохаммад Али Рамазани - умерли от заболевания.

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ИранРаспространение коронавируса нового типа
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