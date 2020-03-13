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Распространение коронавируса нового типа

Пермские власти рассказали о состоянии пациента с коронавирусом

Мужчина находится в изолированной боксированной палате в удовлетворительном состоянии

ПЕРМЬ, 13 марта. /ТАСС/. Житель Пермского края, который заразился коронавирусом после посещения Франции, доставлен в Пермскую краевую инфекционную больницу, он находится в изолированной палате, его состояние удовлетворительное. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

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"Роспотребнадзор установил первый единичный случай заболевания пермяка коронавирусом, которого госпитализировали накануне в инфекционную больницу. 10 марта он вернулся из Франции. Мужчина находится в изолированной боксированной палате. Лечение проводится с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и средств индивидуальной защиты, по словам медиков, его состояние - удовлетворительное, температура 36,5 градуса", - сказано в сообщении.

По словам врио главы Пермского края Дмитрия Махонина, ситуация с распространением коронавируса в регионе находится на контроле. "Круг контактирующих лиц минимален, все они взяты под медицинское наблюдение. Ситуация в крае находится под контролем оперативного штаба, который собирается ежедневно", - отметил он.

По информации Минздрава Пермского края, у всех жителей региона, контактировавших с заболевшим, были взяты анализы, результаты исследования отрицательные.

 

Теги
РоссияПермский крайРаспространение коронавируса нового типаМахонин, Дмитрий Николаевич
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