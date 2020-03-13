В регионах России отменяют бизнес-форумы, массовые торжества и гастроли из-за коронавируса

Калининградские власти ввели запрет на зарубежные поездки для чиновников, в Липецкой области все школьники перешли на дистанционное обучение

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ограничения, связанные с коронавирусом, внесли коррективы в жизнь российских регионов. Отменяются деловые форумы и зарубежные поездки, сокращаются программы международных фестивалей и общих праздников, футбольные матчи проходят без зрителей. В Удмуртию не привезут скрипку Моцарта, в Башкирии отменяют российско-китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, а в Липецкой области всех школьников перевели на дистанционный режим обучения. Граница на замке Власти Калининградской области, где подтверждены два случая заражения коронавирусом, с 13 марта ввели полный запрет на зарубежные поездки для чиновников всех уровней. Губернатор региона Антон Алиханов не исключил возможности отмены в апреле традиционной поездки калининградской делегации в Польский город Бранево, где расположен крупнейший в Европе мемориал бойцам Красной армии, павшим в боях Второй Мировой войны. В Калининградской области уже введены ограничения на поездки организованных групп детей за рубеж, власти задумались над тем, чтобы распространить этот запрет на всех жителей региона.

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В Мурманской области приняли решение отменить проведение всех мероприятий с участием иностранцев с 14 марта. "Мы рекомендуем всем гражданам воздержаться от поездок за рубеж, прежде всего, это касается наших приграничных государств: Норвегии и Финляндии. Особенно это касается Норвегии, по последним данным, там достаточно быстро распространяется вирус, и, конечно, это дополнительные риски", - сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис. Санитарный контроль и никакой массовости В Липецкой области, где три человека заразились коронавирусом, по распоряжению губернатора Игоря Артамонова отменены занятия во всех школах и колледжах, школьники перешли на дистанционное обучение, в регионе закрыты все учреждения культуры, приостановлена работа концертных залов и театров.

В Москве на удаленный режим работы переходят сотрудники Агентства стратегических инициатив (АСИ). "В связи с введением особого режима на территории Москвы из-за распространения коронавируса АСИ с понедельника на две недели переходит на удаленный режим работы", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора АСИ Игорь Карачин. Власти Ставрополья в 2020 году отменят из-за коронавируса более 20 событийных мероприятий. На сэкономленные средства сформируют "страховочный фонд", который позволит помочь людям и предприятиям, если коронавирус и динамика цен на нефть приведут к каким-то ощутимым последствиям. Вместе с тем, предприятия края перешли на особый режим работы. Так, в пресс-службе "Кавминкурортресурсы", которому принадлежит выпускающая минеральную воду компания "Холдинг Аква", ТАСС рассказали, что на производстве установлен усиленный пропускной и санитарный режимы, дополнительный осмотр и регулярная термометрия всех работников не только производства, но и офисов. "Мы поддерживаем решения федеральных органов власти по профилактике распространения заболевания. Особенно это важно в курортном регионе КМВ с большим туристическим потоком", - рассказал ТАСС руководитель "Кавминкурортресурсов" Евгений Левицкий. Многие регионы продолжают отменять запланированные праздничные мероприятия по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией. Такое решение в пятницу приняли власти Самарской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей, а также Рязани и Чебоксар. В самом Крыму пока не планируют отменять торжества. "Может быть, вопрос будет с концертом - будет концерт или нет, все торжественные [мероприятия] как были запланированы, так и пройдут, действуем исходя из ситуации, по обстоятельствам.", - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, уточнив, что в регионе все-таки ограничили проведение крупных массовых мероприятий с участием более 2-3 тыс. человек.

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По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, обстановка в регионе находится под контролем, создан штаб. "Сегодня обстановка спокойная. <...> Рассчитываю, что ничего не изменится в ближайшее время, и мы отметим шестую годовщину Русской весны в Севастополе массовыми мероприятиями", - сказал он. В Астраханской области также введены ограничения на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий - пока только на один месяц. Из-за такого решения в Астрахани отменен калмыцкий праздник встречи весны Цаган-сар. В связи с особым санитарно-эпидемиологическим режимом, введенным в Татарстане до 15 апреля, отменен IX Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, ожидалось, что в мероприятии, которое должно было пройти с 19 по 21 марта, примет участие 900 представителей малого бизнеса и руководителей фермерских хозяйств. В Санкт-Петербурге на фоне принятого в пятницу постановления правительства о запрете на проведение массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек решили отменить XIV Партнериат малого и среднего бизнеса, на который ждали представителей 40 регионов России, кроме того, Комиссия по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Санкт-Петербурга и оргкомитет приняли решение о переносе XXI Международного экологического форума "День Балтийского моря" на более поздние сроки. Отложенные гастроли и пустые стадионы Шведский театр Турку, чей спектакль "Women 3" значится в пятницу на петербургской афише, вынужден был в последний момент отменить гастроли. В музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске в Удмуртии отменили выставку скрипки великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта - ее должны были впервые привезти в Россию и показать во время фестиваля "На родине Петра Ильича Чайковского" в мае. В Перми весной ожидали артистов балета из Китая, однако они не смогут приехать на XVI Открытый российский конкурс артистов балета "Арабеск" имени Екатерины Максимовой.