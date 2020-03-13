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Распространение коронавируса нового типа

Конференция для разработчиков Apple впервые пройдет в онлайн-режиме из-за коронавируса

На мероприятии специалисты Apple представляют новые устройства и программные продукты

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Всемирная конференция для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) компании Apple пройдет в онлайн-режиме из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщается в пятницу на сайте американской компании.

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"В июне этого года WWDC20 предлагает миллионам талантливых и креативных разработчиков со всего мира получить совершенно новый опыт в онлайн-сфере", - указывается в заявлении компании. Портал The Verge в свою очередь отмечает, что решение о проведении WWDC в онлайн-формате было принято в свете распространения на территории США и в мире коронавируса нового типа. Он приводит слова руководителя отдела маркетинга Apple Фила Шиллера, который указал, что введение нового формата конференции связано с "нынешней ситуацией в сфере здравоохранения". "Подробности будут опубликованы в ближайшие недели", - подчеркнул он.

Всемирная конференция для разработчиков традиционно проводится в Сан-Хосе (штат Калифорния). На ней специалисты Apple представляют новые устройства и программные продукты, которые будут доступны в нынешнем году. В этом году WWDC пройдет в 31-й раз и впервые - в онлайн-режиме.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1680, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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