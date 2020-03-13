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Распространение коронавируса нового типа

ВОЗ сообщила о создании фонда для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом

По словам главы организации, "множество людей и институтов" заявили о желании внести вклад в борьбу с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 13 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о создании фонда солидарности (Solidarity Response Fund), в который доноры могут направлять средства, предназначенные для борьбы с пандемией вызываемой коронавирусом болезни. В распространенном в пятницу в Женеве пресс-релизе ВОЗ заявила, что рассчитывает на широкую поддержку своей деятельности, направленной на противодействие коронавирусу и сохранению "безопасного мира".

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ВОЗ отметила, что "новый фонд будет аккумулировать деньги широкого круга доноров" для поддержки деятельности организации и ее партнеров в борьбе с коронавирусом. Это даст возможность частным лицам, корпорациям и институтам "объединить усилия и напрямую внести вклад в глобальные усилия". Помимо ВОЗ, участие в создании новой структуры приняли Фонд ООН и Швейцарский благотворительный фонд.

"Мы находимся в критически важном пункте глобального ответа на COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание], и нам нужно, чтобы все были вовлечены в массовые усилия, направленные на сохранение безопасного мира", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, "множество людей и институтов" заявили о желании внести вклад в борьбу с коронавирусом. "Теперь они могут это сделать", - резюмировал глава организации.

По информации ВОЗ, организация и ее партнеры, в частности, нуждаются на настоящий момент в финансировании закупок защитных средств для медицинского персонала, ведущего борьбу с коронавирусом, а также для приобретения диагностического оборудования, создания центров интенсивной терапии, ускорения разработки вакцин.

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Тедрос Аданом ГебрейесусРаспространение коронавируса нового типа
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