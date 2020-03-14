Школам при посольствах в Москве рекомендовано уйти на каникулы из-за коронавируса

ТАСС, 14 марта. Столичные власти рекомендовали школам при посольствах, где учатся дети сотрудников дипмиссий стран с неблагополучной эпидемической ситуацией в связи с распространением коронавируса нового типа, с 16 марта ввести двухнедельные каникулы.

"Сегодня за подписью руководителя департамента [образования и науки города Москвы Исаака Калины] было направлено письмо в 10 образовательных учреждений при посольствах иностранных государств, которые расположены в городе Москве. Указанные письма не размещались на официальных ресурсах департамента и не касаются никаких других образовательных организаций. Письмо Калины распространяется только на школы при посольстве", - сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки Москвы.

Согласно документу, имеющему в распоряжении ТАСС, столичным школам при посольствах настоятельно рекомендовано "ввести для обучающихся негосударственных образовательных организаций города Москвы двухнедельные каникулы, начиная с 16 марта, или перевести обучение в дистанционный режим". Как пояснили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, рекомендация распространяется "только на школы при посольствах, где учатся дети сотрудников посольств стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией".

13 марта в Москве было подтверждено еще пять случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 24 случая. Общее число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за последние сутки с 34 до 45 человек.