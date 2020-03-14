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Распространение коронавируса нового типа

Авиакомпания "Россия" будет выполнять только вывозные рейсы с Кипра с 14 марта

Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов для решения вопроса возврата средств необходимо обратиться по месту приобретения путевок

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", отменяет с 14 марта рейсы из Внуково и Пулково в Республику Кипр и будет выполнять только обратные рейсы для вывоза пассажиров из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом в субботу сообщается на сайте компании.

"В связи с угрозой распространения вируса COVID-19 и связанным с этим решением иммиграционных властей Республики Кипр авиакомпания "Россия" информирует пассажиров об отмене рейсов, выполняемых совместно с туристическим оператором "Библио-Глобус" из Внуково (FV5701) и Санкт-Петербурга (FV5713) с 14 марта. Обратные рейсы будут выполняться по расписанию и использоваться для вывоза пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов для решения вопроса возврата средств необходимо обратиться по месту приобретения путевок.

В пятницу президент Республики Кипр Никос Анастасиадис сообщил, что островное государство вводит с 15 марта 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для неаккредитованных в этой стране иностранных граждан.

Ограничение авиасообщения в РФ

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно. Также ограничивается авиасообщение с Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов в Женеву и Осло соответственно, сообщили в пятницу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. При этом чартерные рейсы в эти страны сохраняются при условии перевозки в государства ЕС, Швейцарию и Норвегию граждан этих и иных стран, а в РФ - россиян, "до полного вывоза указанных граждан в их страны".

Ранее авиасообщение было ограничено с Китаем, Южной Кореей и Ираном, в среду, 11 марта, его также ограничили с Германией, Испанией, Италией и Францией. При этом во введенных ранее мерах допускались регулярные рейсы в Барселону, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

 

Теги
КипрРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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