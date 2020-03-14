Теплоснабжение Находки не нарушилось после разгерметизации емкости с мазутом

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Разгерметизация емкости с топочным мазутом на складе в Находке не несет угрозы системе теплоснабжения города и не повлияет на состояние запасов топлива, сообщил журналистам в субботу губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Разлив мазута произошел в Находке 14 марта в 01:05 по местному времени (13 марта, в 18:05 мск) при разгерметизации емкости на топливном складе котельной. По данным МЧС, площадь разлива мазута составила около одного гектара.

"Нет жертв при таком выбросе мазута большого количества - порядка 2,5 тыс. тонн, по предварительным подсчетам. Мы видим, что территория котельной залита, часть мазута сошла по косогору и на расстоянии около 15 м зашла на лед. Система теплоснабжения Находки не будет нарушена, работают котлы в штатном режиме, запасы мазута есть. Сейчас предстоит устранить экологические последствия", - сообщил журналистам губернатор Приморского края.

По его словам, в Находкинском городском округе ввели режим ЧС, что позволит тратить средства резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Следственные органы разбираются, что произошло с емкостью.

Пресс-служба регионального управления МЧС сообщает, что работы по ликвидации последствий розлива мазута организованы на четырех основных участках. Собрано более 300 куб. м водомазутной смеси. "В результате предпринятых мер и своевременной подготовки котлована для перехвата нефтепродуктов удалось минимизировать распространение загрязнения в пределах объекта. Ведется воздушная разведка для координации действий сил. Задействованы 144 человека личного состава и 35 единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.