{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Чехии большинство магазинов и кафе закрылись из-за коронавируса

Новая мера эпидемиологической безопасности действует в стране с 14 марта

ПРАГА, 14 марта. /ТАСС/. Большинство ресторанов, кафе и магазинов закрываются в Чехии из-за коронавируса с субботы на предстоящие 10 дней. Такое решение приняло правительство республики, сообщил журналистам премьер-министр Андрей Бабиш.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"Ситуация с распространением коронавируса развивается. Мы должны оперативно реагировать на нее, - сказал он. - Нужно, чтобы граждане перестали набиваться в торговые центры". Новая мера эпидемиологической безопасности действует с 06:00 по центральноевропейскому времени (08:00 мск) субботы.

Правительство сделало исключение для ряда продуктовых магазинов, аптек, магазинов косметики и бытовой электроники, хозяйственных, дезинфицирующих средств, небольших зоомагазинов и магазинов по продаже корма для домашних животных, бензозаправок, газетных и табачных киосков, а также оптики и магазинов медицинских товаров. Открыты химчистки и прачечные. На предприятиях под усиленным наблюдением санэпидемстанций могут действовать столовые для рабочих и служащих.

Кроме того, разрешается продажа готовой еды фастфуд. При этом посетители не допускаются внутрь помещений. Торговля осуществляется исключительно через специально оборудованные окна выдачи заказов.

В Чехии, где действует режим чрезвычайной ситуации, к настоящему моменту выявлено 150 заразившихся коронавирусом. Минздрав сообщил о первых инфицированных 1 марта.

Теги
ЧехияБабиш, АндрейРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Матвиенко: меры по борьбе с коронавирусом при необходимости могут быть усилены с 1 апреля
Спикер Совфеда считает принятые Россией на данном этапе меры достаточными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС