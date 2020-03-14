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Распространение коронавируса нового типа

В Эстонии более 100 человек заразились коронавирусом

В пятницу в стране было зафиксировано 68 новых случаев

ТАЛЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Эстонии превысило 100 человек. Об этом сообщил в субботу департамент здоровья республики.

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По его информации, в пятницу в стране было зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. В данный момент в Эстонии насчитывается 109 инфицированных.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране был зафиксирован 27 февраля. В пятницу правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. В рамках режима ЧП все публичные собрания будут запрещены, школы с 16 марта перейдут на удаленное и домашнее обучение, работа кружков по интересам и секций будет приостановлена. В пунктах пересечения границы, аэропортах и портах будет введен санитарный контроль, на въезде в страну всем пассажирам предложат заполнить анкету, чтобы установить маршрут их поездки. Жители Эстонии, прибывающие из регионов с высоким и среднем уровнем риска заражения коронавирусом, должны будут провести в карантине две недели.

Теги
ЭстонияРаспространение коронавируса нового типа
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