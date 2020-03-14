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Распространение коронавируса нового типа

Власти Москвы признали коронавирус чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством

По словам мэра Сергея Собянина, в сложившейся ситуации введение режима повышенной готовности "упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством. Об этом говорится в изменениях к указу мэра Москвы Сергея Собянина, документ размещен в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности... который является обстоятельством непреодолимой силы", - говорится в документе.

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Мэр пояснил, что в сложившейся ситуации эта мера "упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств".

Также в изменениях к указу говорится, что родители московских школьников будут сами решать, посещать ли их детям учебные заведения. Работодателей обязали не допускать на работу сотрудников, которые должны находиться на карантине после посещения стран с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции, а граждане, которые в Москве проживают с теми, кто находится на карантине, тоже обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

13 марта в столице было подтверждено еще пять случаев коронавирусной инфекции. Всего в городе выявлено 24 случая. Общее число зараженных коронавирусом в России составляет 47 человек.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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