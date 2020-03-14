Школьники Петербурга с 16 марта смогут перейти на удаленное обучение из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Школьники Санкт-Петербурга при необходимости по решению родителей смогут перейти на домашнее обучение с 16 марта, соответствующая рекомендация городских властей связана с профилактикой коронавируса. Об этом сообщила ТАСС в субботу председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

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Как сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Министерства просвещения России, в целях профилактики коронавируса регионам РФ рекомендовано при необходимости временно перевести учеников местных образовательных учреждений на дистанционное обучение.

"С 16 марта мы готовы предложить родителям перевести их детей на домашнее обучение. Для тех, кто по тем или иным причинам не может оставить ребенка дома, школы продолжат работу, будут организованы дежурные группы. Город готов обеспечить дистанционное обучение учащихся любых классов в любом количестве. Для этого в нашем распоряжении есть городской портал дистанционного обучения с курсами по большинству предметов, ежегодно не менее 230 учителей города проходят курсы по обучению основам работы в этой системе", - сказала Воробьева.

Школьный образовательный портал также дает возможность учителям дополнить действующие курсы собственными материалами и заданиями. Ряд школ Санкт-Петербурга активно пользуется такими дополнительными ресурсами как "Яндекс.Учебник" и "Учи.ру", добавила глава профильного комитета.

Сообщалось, что власти Петербурга с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение на территории города театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.