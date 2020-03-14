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Распространение коронавируса нового типа
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Список авиарейсов, пассажиры которых могут подпасть под карантин в Москве, расширили

Этими рейсами прилетели девять заразившихся

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Определены авиарейсы, пассажиры которых могут подпасть под карантин в Москве в целях предотвращения возможного распространения коронавируса, этими рейсами прилетели в столицу девять заразившихся. Об этом сообщили журналистам в субботу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Ранее сообщалось, что в Москве подтверждено еще девять случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 33 случая.

"Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: рейс SU 2383 Женева - Москва - 6 марта; S7 3720 Инсбрук - Москва - 8 марта; рейс SU 7157 Гренобль - Москва - 8 марта; рейс SU 2487 Цюрих - Москва - 9 марта; рейс SU 2329 Мюнхен - Москва - 10 марта. <..> Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение", - сообщили в штабе.

Там уточняется, что медицинские работники сами приедут к гражданам для взятия проб на анализы и проведения осмотра. С пассажирами вышеуказанных рейсов сейчас связываются медицинские работники, также будет сделана адресная СМС-рассылка.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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