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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин и Румас будут поддерживать контакты по ситуации с распространением коронавируса

Также премьеры России и Белоруссии обсудили по телефону актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас договорились поддерживать контакты по вопросу борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, в субботу главы кабинетов министров двух стран провели телефонный разговор.

"Обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе, добавив, что "главы правительств договорились поддерживать контакты по этим и другим вопросам, представляющим взаимный интерес".

 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияРумас, Сергей НиколаевичРаспространение коронавируса нового типа
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