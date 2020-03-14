Мишустин и Румас будут поддерживать контакты по ситуации с распространением коронавируса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас договорились поддерживать контакты по вопросу борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, в субботу главы кабинетов министров двух стран провели телефонный разговор.

"Обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе, добавив, что "главы правительств договорились поддерживать контакты по этим и другим вопросам, представляющим взаимный интерес".