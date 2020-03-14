Латвия отменила все международные пассажирские перевозки

РИГА, 14 марта. /ТАСС/. Латвия отменяет все международные пассажирские перевозки и вводит еще ряд дополнительных мер безопасности из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом в субботу после совместного заседания правительства и Совета по кризисному управлению заявил журналистам премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

"Со вторника, 17 марта, мы закрываем все международные пассажирские перевозки, в том числе авиасообщение, железную дорогу, паромы и автоперевозки. Латвийцы, конечно же, смогут свободно вернуться домой после этой даты, а иностранцы, которые находятся в Латвии и захотят вернуться к себе домой, также смогут свободно пересечь границу. Важно понять, что весь грузопоток продолжится. Для нас важно, чтобы продолжался оборот продовольствия, медицины и так далее", - сказал он.

По его словам, также вводится запрет на проведение любых организованных публичных мероприятий. "В неорганизованных сборах людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных или религиозных событий может одновременно находиться не более 50 человек. И эти заведения должны закрываться в 23:00 (24:00 мск) вечера", - отметил глава правительства. "И третья новость - государственные централизованные экзамены для молодежи переносятся на май", - подчеркнул он.

"Наша цель - увеличить так называемую социальную дистанцию, чтобы снизить вероятность того, что человек может встретить того, кто, сам не зная того, может болеть этим вирусом", - указал Кариньш.

Министерство здравоохранения Латвии 2 марта сообщило, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Сейчас в стране подтверждены 26 случаев инфицирования, более половины из них связаны с заражением во время пребывания за границей, в том числе в Италии, Испании, Австрии, Швейцарии и Франции.

Правительство Латвии в связи с распространением коронавируса ранее объявило до 14 апреля чрезвычайное положение в стране, которое предусматривает ряд строгих мер для ограничения распространения заболевания.