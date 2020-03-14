Грузия и Азербайджан закрыли два из четырех пунктов пропуска из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Грузии и Азербайджана на фоне пандемии коронавируса приняли решение на время закрыть на границе два из четырех пунктов пропуска и оставить в рабочем состоянии лишь "Лагодехи" и "Красный мост". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства.

"По обоюдному решению правительств Грузии и Азербайджана с сегодняшнего дня перемещение людей будет осуществляться лишь через пункты пропуска "Лагодехи" и "Красный мост" и лишь в том режиме, который временно вступил в силу с 14 марта, согласно которому границу смогут пересекать лишь те граждане, которые хотят вернуться к себе на родину", - сказано в сообщении.

В пятницу премьер-министры Грузии, Армении и Азербайджана договорились закрыть с 14 марта на 10 дней границы в связи с пандемией. Как уточнили в грузинском правительстве, ограничения не коснутся грузовых перевозок. Вместе с тем три страны договорились беспрепятственно разрешать своим гражданам возвращаться на родину.

В Грузии к настоящему моменту зафиксировано 30 случаев заражения новым коронавирусом. Грузинские врачи также сообщают о выздоровлении одного из инфицированных.