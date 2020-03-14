Правительство РФ приостановит пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство России распорядилось приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польскую и российско-норвежскую сухопутную границу с 15 марта для предупреждения распространения коронавируса нового типа. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.

"ФСБ России с 00 часов 00 минут московского времени 15 марта 2020 года временно приостановить пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях, за исключением граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации", - говорится в документе.

Кроме того, министерству иностранных дел поручено уведомить Польшу, Норвегию и другие государства, чьи интересы могут быть затронуты в связи с реализацией данного распоряжения, "о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".