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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин поручил 16 марта доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Ранее глава российского кабмина провел стратегическую сессию координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой доложить 16 марта о предложениях по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в решениях, опубликованных в воскресенье на сайте кабмина по итогам совещания по экономической ситуации.

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"Первому заместителю председателя правительства Российской Федерации А. Р. Белоусову, заместителю председателя правительства Российской Федерации Т. А. Голиковой: доложить у меня на совещании 16 марта 2020 года предложения по нормативным правовым актам, включенным в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности и требующим оперативного принятия", - говорится в сообщении.

Также Мишустин поручил вице-премьеру - руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко и зампреду правительства Дмитрию Чернышенко организовать и обеспечить функционирование координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

В субботу глава российского кабмина провел стратегическую сессию координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, на сессии премьер объявил о рекомендациях россиянам воздержаться от поездок за границу, регионам - ограничить проведение массовых мероприятий и о других решениях.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичБелоусов, Андрей РэмовичРаспространение коронавируса нового типаГригоренко, Дмитрий Юрьевич
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