{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Транзит через Литву для возвращающихся домой иностранцев будет открыт до 19 марта

Для пересечения границы в этот период на калининградском направлении действуют два КПП

ВИЛЬНЮС, 15 марта. /ТАСС/. Гуманитарный коридор для возвращающихся домой через литовскую территорию граждан других стран в связи с ситуацией с распространением коронавируса будет открыт до 19 марта. Об этом в воскресенье сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.

На эту тему
Какие меры вводили страны для борьбы с коронавирусом

"До ноля часов (01:00 мск - прим. ТАСС) 19 марта разрешен транзит через Литву возвращающихся к месту постоянного жительства граждан других стран, которые должны следовать без остановок, возможных лишь в случае крайней необходимости", - говорится в сообщении.

Согласно ведомству, для пересечения границы в этот период на калининградском направлении действуют два из четырех контрольно-пропускных пункта. "Пропуск осуществляется через пункты "Кибартай - Чернышевское" и "Панемуне - Советск", - уточнила погранслужба.

Следующие через Литву транзитные пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград и в обратном направлении, как корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщила информационная служба "Железных дорог Литвы", продолжают движение, но у пассажиров нет возможности выйти на территории Литвы из поезда или сесть в него. "С 16 марта посадка в эти транзитные поезда отменяется", - уточнила компания. Пассажирское железнодорожное движение по маршруту Вильнюс - Минск пока не отменено. "Ожидаем дальнейших распоряжений", - отметили в информационной службе.

Литва в связи с угрозой распространения коронавируса в субботу закрыла въезд для иностранцев и восстановила контроль на границе с Польшей и Латвией, то есть на внутренних границах Евросоюза. Исключение сделано для тех иностранцев, у которых есть вид на жительство в Литве или разрешение на работу, дипломатов, расквартированных в Литве военнослужащих из сводных подразделений НАТО. Ограничительная мера пока не касается грузового автотранспорта.

Гражданам Литвы запрещен выезд из страны, за исключением тех случаев, когда они возвращаются к находящемуся в других странах постоянному месту жительства или месту работы.

Теги
ЛатвияЛитваПольшаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Пензенской области с 16 марта введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС