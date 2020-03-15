Транзит через Литву для возвращающихся домой иностранцев будет открыт до 19 марта

ВИЛЬНЮС, 15 марта. /ТАСС/. Гуманитарный коридор для возвращающихся домой через литовскую территорию граждан других стран в связи с ситуацией с распространением коронавируса будет открыт до 19 марта. Об этом в воскресенье сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.

"До ноля часов (01:00 мск - прим. ТАСС) 19 марта разрешен транзит через Литву возвращающихся к месту постоянного жительства граждан других стран, которые должны следовать без остановок, возможных лишь в случае крайней необходимости", - говорится в сообщении.

Согласно ведомству, для пересечения границы в этот период на калининградском направлении действуют два из четырех контрольно-пропускных пункта. "Пропуск осуществляется через пункты "Кибартай - Чернышевское" и "Панемуне - Советск", - уточнила погранслужба.

Следующие через Литву транзитные пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград и в обратном направлении, как корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщила информационная служба "Железных дорог Литвы", продолжают движение, но у пассажиров нет возможности выйти на территории Литвы из поезда или сесть в него. "С 16 марта посадка в эти транзитные поезда отменяется", - уточнила компания. Пассажирское железнодорожное движение по маршруту Вильнюс - Минск пока не отменено. "Ожидаем дальнейших распоряжений", - отметили в информационной службе.

Литва в связи с угрозой распространения коронавируса в субботу закрыла въезд для иностранцев и восстановила контроль на границе с Польшей и Латвией, то есть на внутренних границах Евросоюза. Исключение сделано для тех иностранцев, у которых есть вид на жительство в Литве или разрешение на работу, дипломатов, расквартированных в Литве военнослужащих из сводных подразделений НАТО. Ограничительная мера пока не касается грузового автотранспорта.

Гражданам Литвы запрещен выезд из страны, за исключением тех случаев, когда они возвращаются к находящемуся в других странах постоянному месту жительства или месту работы.