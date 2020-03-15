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Распространение коронавируса нового типа

Катар приостанавливает пассажирское авиасообщение и работу общественного транспорта

Власти страны освобождают на шесть месяцев продовольственные и медицинские товары от таможенных пошлин

ТАСС, 15 марта. Власти Катара приняли решение частично приостановить на две недели авиасообщение между Дохой и остальным миром, а также работу общественного транспорта в столице из-за угрозы коронавируса. Об этом, как сообщил телеканал Al Jazeera, заявила в воскресенье официальный представитель МИД эмирата Лулва аль-Хатер.

"В рамках борьбы с распространением коронавируса прием в Дохе всех рейсов будет приостановлен со среды на 14 дней с возможностью продления срока ограничений, они не касаются воздушных грузовых перевозок и транзитных перелетов, - отметила она. - С сегодняшнего вечера прекращает работу весь общественный транспорт в столице". По словам аль-Хатер, в рамках дополнительных мер катарские власти также освобождают на шесть месяцев продовольственные и медицинские товары от таможенных пошлин и окажут поддержку банковскому и частному секторам на десятки миллиардов риалов.

Ранее в воскресенье Минздрав эмирата объявил, что в стране коронавирусом заразился 401 человек. Первый случай заболевания был подтвержден в Катаре 29 февраля у подданного, вернувшегося в числе эвакуированных из Ирана.

В связи с распространением вируса правительство Катара объявило 3 марта об отмене военно-морской выставки и конференции DIMDEX 2020 (Doha International Maritime Defence Exhibition and Conference). По этой же причине была перенесена на более поздний срок запланированная на начало текущего месяца в Дохе очередная Пагуошская конференция, посвященная проблематике региональных конфликтов и ядерных рисков. Позднее власти эмирата приняли решение временно закрыть для посещения музеи, объекты культурного наследия, театры, кинотеатры, спортивные залы и детские площадки по всей стране. Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе пройдет 18-21 марта без зрителей. В то же время организаторы чемпионата мира по футболу, намеченного на 21 ноября-18 декабря 2022 года, заявили, что распространение коронавируса никак не скажется на их планах.

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КатарРаспространение коронавируса нового типа
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