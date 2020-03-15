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Распространение коронавируса нового типа

Президент ЮАР объявил в стране режим общенационального бедствия в связи с коронавирусом

В частности, внутри страны вводятся ограничения на передвижение

ПРЕТОРИЯ, 15 марта. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса объявил в воскресенье в стране режим общенационального бедствия в связи со вспышкой нового коронавируса.

"Мир стоит перед чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, какой еще не было в течение последнего столетия", - заявил глава государства в обращении к народу ЮАР, которое транслировали все основные телекомпании страны.

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"Мы приняли решение ввести самые жесткие меры с тем, чтобы ограничить влияние нового коронавируса на наше общество, - подчеркнул Сирил Рамапоса. - Все силы государства будут мобилизованы для решения данной задачи". Президент объявил о введении запрета на въезд в ЮАР из стран, где отмечается большое количество заболевших. Среди них - Италия, США, Китай, Иран и ряд других. Уже выданные ранее иностранным гражданам из этих стран визы на въезд в ЮАР аннулируются.

Одновременно с 16 марта закрываются все наземные пограничные контрольно-пропускные пункты. Внутри страны вводятся ограничения на передвижение. Запрещены собрания и митинги, на которых присутствуют более 100 человек. Отменяются все национальные праздничные мероприятия. С 18 марта на предстоящие четыре недели закрываются все школы.

Нынешние меры приняты после экстренного заседания кабинета министров, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом. В ближайший понедельник министр здравоохранения ЮАР представит список шагов, которые будут предприняты во исполнение изложенных президентом страны мер по защите населения от вспышки коронавируса. На текущий день в ЮАР выявлен 61 случай заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Теги
ЮАРРамапоса, СирилРаспространение коронавируса нового типа
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