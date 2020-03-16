Власти США готовы при необходимости закрыть заведения общепита из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Американское правительство готово при необходимости распорядиться о временном закрытии заведений системы общественного питания в стране в целях ограничения распространения нового коронавируса. Об этом заявил в воскресенье директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Мы рассмотрим все возможные меры, чтобы защитить американское население", - сказал главный инфекционист США. Его попросили уточнить, входит ли временное закрытие ресторанов, баров и прочих заведений системы общепита в число таких мер. "Это может быть. Абсолютно", - ответил Фаучи.

По его словам, администрация США "в буквальном смысле слова сделает все возможное, чтобы гарантировать защиту здоровья и благосостояния американцев".

"Вы увидите завтра (в понедельник - прим. ТАСС) обновленные рекомендации (правительства США - прим. ТАСС), которые коснутся некоторых, но не всех, вопросов и обеспокоенностей [относительно вспышки коронавируса]", - пообещал Фаучи. Раскрывать детали этих рекомендаций он отказался.