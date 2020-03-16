Спокойствие на улицах, истерия в магазинах. Как Британия переживает пандемию коронавируса

ЛОНДОН, 16 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Пандемия коронавируса, судя по тому, что творится на улицах Великобритании, страну вроде и не затронула. Если не заходить в продовольственные магазины, то создается ощущение, что вспышки заболевания, от которой в стране уже погибли 35 человек (а во всем мире - почти 6 тыс.), вовсе и нет. Число людей в масках, которых можно встретить в общественном транспорте или на улице, минимально. Конечно, их куда больше, чем до начала эпидемии, зародившейся в Китае в конце прошлого года, однако подавляющее число прохожих на улице предпочитают обходиться без марлевых повязок на лице. Продолжают работать музеи, школьники спешат в школы, а в пятницу вечером в пабе или популярном ресторане все также сложно забронировать столик.

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Завсегдатаи с пинтами пива режутся в бильярд, бросают дротики в дартс или следят по телевизору за традиционным сезоном лошадиных скачек. Не хватает, правда, футбольных матчей чемпионата Англии, приостановленных из-за ситуации в коронавирусом. Искусство своим чередом В Современной галерее Тейт, где на этой неделе открылась масштабная выставка американского художника Энди Уорхола (1928-1987), аншлаг. Среди посетителей выставки много немолодых людей. Вряд ли они не слышали про то, что именно представители их возраста находятся в группе риска. Как показывает печальная статистика, жертвами коронавируса становятся в первую очередь пожилые люди, особенно при наличии предрасполагающих факторов. Но менять свой образ жизни поклонники творчества "короля поп-арта" из-за этого не намерены и активно ходят по залам экспозиции, переходя от одной картины к другой. В арт-районе Шордич больших изменений тоже не заметно. Люди все так же фотографируются около многочисленных настенных рисунков, экскурсоводы показывают граффити загадочного Бэнкси, рассказывая про творческий путь уличного художника. Одна из групп полностью состоит из иностранных пенсионеров. На первый взгляд - американцы или немцы. Ни на одном из них нет маски. Зато маска есть на уличном музыканте Льюисе Флойде Генри. Человек-оркестр, выступающий на одной из улиц Шордича, зажигательно играет композицию в стиле Джими Хендрикса на электрогитаре с двумя грифами, отбивая ритм на ножном барабане и подпевая. На его лице - белый респиратор, используемый обычно при покрасочных работах. Неподалеку в одном из клубов девушки что-то отмечают. Несмотря на то, что день еще не достиг полудня, дамы уже продегустировали явно больше одного фирменного коктейля заведения и с удовольствием барахтаются в бассейне с пластмассовыми шариками. О путях передачи инфекции, поставившей на колени пол-Европы, они, если и знают, то без особой нужды стараются не вспоминать. Без туристов из Китая

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Между тем в глаза бросается практически полное отсутствие на улицах туристов из азиатских стран, и прежде всего из Китая. По оценкам офиса VisitBritain, в 2018 году 1,5 млн граждан КНР получили британские визы, а доход от их посещений для туриндустрии королевства должен был увеличиться в прошлом году на 40%, превысив отметку в £1 млрд ($1,3 млрд). Учитывая, что рейсы в Китай стали первыми, которые авиакомпании прекратили, как только распространение коронавируса набрало обороты в Ухане, отсутствие туристов из Поднебесной закономерно. Так, у Стоунхенджа, одного из самых известных археологических памятников в мире, полностью исчезли очереди. "Отсутствие китайских туристов очень заметно, - посетовал в разговоре с корреспондентом ТАСС сотрудник организации English Heritage, в ведении которой находится это каменное мегалитическое сооружение. - Я сказал бы, что из-за этого число наших посетителей упало на 30-50%". Примерно то же самое можно наблюдать и в расположенном неподалеку городе Солсбери. В соборе Девы Марии, столь известном в России и за ее пределами своим 123-метровом шпилем, практически нет посетителей. В огромном зале великолепного собора с 700-летней историей явно скучают гиды: старички в черных пиджаках с зелеными лентами наискосок готовы ответить на любые вопросы редких визитеров храма. Пустынно и в зале, где хранится один из четырех уцелевших экземпляров "Великой хартии вольностей". Тут нет обычных очередей, и исторический документ 1215 года, защищенный толстым пуленепробиваемым стеклом, можно изучать в свое удовольствие сколько угодно времени. "Только что тут была большая группа туристов, но на самом деле людей очень мало, у нас последние дни ну очень тихо", - рассказала корреспонденту ТАСС гид музея. Магазинная истерия Тем временем в магазинах о тишине остается только мечтать. Коронавирусная истерия охватила многих людей, и они сметают с полок все, что может пригодится в случае изоляции, которую пока никто не объявлял. Сначала, как и во многих других странах, из ассортимента всех магазинов исчезли антисептики, антибактериальное мыло, туалетная бумага. Затем наступил черед макаронных изделий и риса. В воскресенье в одном из крупных супермаркетов в районе Тоттенем, помимо вышеупомянутых товаров, не стало яиц, муки, мяса курицы, детских подгузников, детского питания, женских прокладок, питьевой воды, томатной пасты, бобов и яблочного пюре. Люди ведут себя вежливо, но бескомпромиссно, немедленно перекладывая в свои тележки дефицитные товары.

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