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Консульский отдел посольства РФ в США приостанавливает прием граждан из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Вашингтоне приостанавливает с 16 марта прием граждан из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба дипломатической миссии.

"В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в заявлении.

"После возобновления работы консульского отдела посольства в штатном режиме прием граждан, оформивших запись на прием до 16 марта 2020 года, будет осуществляться в приоритетном порядке", - отмечают российские дипломаты.

Как сообщила в воскресенье телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на данные федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3010, умер 61 человек. Единственным американским штатом, где пока нет ни одного инфицированного, остается Западная Вирджиния.

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