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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за выходные удвоилось и достигло 200

Общее число людей, которые могут быть инфицированы, составляет порядка двух тысяч

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии выросло до 200. Об этом свидетельствуют обновленные Минздравом страны в воскресенье статистические данные.

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Таким образом, за минувшие выходные число заразившихся, в пятницу оценивавшееся в 98 человек, увеличилось более чем вдвое. Наибольшее количество инфицированных - свыше двух третей случаев - по прежнему зарегистрировано в самом густонаселенном штате страны, Сан-Паулу (136 пациентов), за ним следует Рио-де-Жанейро, где выявлено 24 человека с соответствующим диагнозом. Еще 8 случаев отмечены в столичном Федеральном округе, в их число входят также сопровождавшие президента страны Жаира Болсонару в поездке в США 7-10 марта сотрудники его администрации и члены делегации. По последним данным, число людей, которые могут быть инфицированы, составляет порядка двух тысяч, неподтвердившихся опасений насчитывается около 1,5 тысяч.

12 марта Минздрав признал наличие в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро случаев заражения коронавирусом у людей, которые не были за границей и не контактировали с уже известными властям пациентами с подтвержденными диагнозами.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. По информации местных властей, этот пациент, проживающий в Сан-Паулу, уже излечился.

Теги
БразилияРаспространение коронавируса нового типа
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