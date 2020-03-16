Двое заразившихся коронавирусом жителей Кузбасса после прибытия из Италии были в изоляции

Местные СМИ опубликовали распространенную в соцсетях информацию о том, что жители Кузбасса с подтвержденным коронавирусом, которые прибыли из Италии 7 марта и были госпитализированы 13 марта, на протяжении этого времени якобы не обращались к врачам, общались с широким кругом людей, ходили на работу и пользовались общественным транспортом.

КЕМЕРОВО, 16 марта. /ТАСС/. Двое жителей Кемеровской области, у которых подтвердилось заражение коронавирусом нового типа после возвращения из Италии, с момента прибытия в регион находились в изоляции и не посещали мест массового пребывания людей. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина.

"Они находились, согласно постановлению об изоляции, один - на даче, другой - дома. Данных о том, что они посещали какие-то учреждения, нет. Это в данном случае фейки", - сказала Кутькина, отвечая на вопрос ТАСС.

По данным властей, в регионе выявлено девять контактных лиц, они находятся под наблюдением медиков. У одного из них подозрение на коронавирус не подтвердилось, еще восемь продолжают находиться в строгом карантине, ожидается, что результаты их медицинских тестов будут получены к 17 марта.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

В Кузбассе после выявления двух случаев заражения коронавирусом введен и действует режим повышенной готовности. Отменены массовые и общественные мероприятия, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, а работодателям предписывается не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Вузы перевели студентов на дистанционное обучение, в школах объявлены двухнедельные каникулы.