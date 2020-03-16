{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медработники измеряют температуру всем входящим в здание Госдумы

Посетителей с повышенной температурой не пустят в здание, их отправят в поликлинику по месту жительства

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Медицинские работники с бесконтактными термометрами проверяют всех депутатов, сотрудников аппарата и посетителей Госдумы, передает корреспондент ТАСС. Такие профилактические меры против распространения коронавируса действуют с понедельника, измерение температуры ведется на двух основных входах в здание на Охотном ряду.

На эту тему
План правительства по поддержке экономики в условиях коронавируса. Главное

Как сообщили ТАСС сотрудники медпункта Госдумы, к 11:00 мск посетителей с повышенной температурой зафиксировано не было. Если такое произойдет, больного не пустят в здание, а отправят в поликлинику по месту жительства. "Командируем в поликлинику, к которой прикреплены, либо домой. Сначала направляем в медпункт, а там уже координируют пациента", - сообщил агентству один из проверяющих температуру медработников. В экстренных случаях может быть вызвана скорая помощь, добавил он.

"Если что, выдаем маску и отправляем в поликлинику по месту жительства", - подтвердила медсестра с другого пункта проверки.

Ранее в Госдуме началась дополнительная обработка помещений для профилактики распространения коронавируса, у лифтов и буфетов установлены дозаторы с антисептиком для рук, ограничено проведение экскурсий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о переносе зарубежных командировок депутатов. Кроме того, на прошлой неделе 11 депутатов фракции ЛДПР ушли на карантин после поездок в страны, где были зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции, или после контактов с теми, кто посещал эти страны.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Онлайн-ретейлеры надеются на скорое принятие закона о торговле лекарствами через интернет
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов при этом подчеркнул, что возможность получить лекарства на дом не отменяет необходимости обращения к врачу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС