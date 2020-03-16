Медработники измеряют температуру всем входящим в здание Госдумы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Медицинские работники с бесконтактными термометрами проверяют всех депутатов, сотрудников аппарата и посетителей Госдумы, передает корреспондент ТАСС. Такие профилактические меры против распространения коронавируса действуют с понедельника, измерение температуры ведется на двух основных входах в здание на Охотном ряду.

Как сообщили ТАСС сотрудники медпункта Госдумы, к 11:00 мск посетителей с повышенной температурой зафиксировано не было. Если такое произойдет, больного не пустят в здание, а отправят в поликлинику по месту жительства. "Командируем в поликлинику, к которой прикреплены, либо домой. Сначала направляем в медпункт, а там уже координируют пациента", - сообщил агентству один из проверяющих температуру медработников. В экстренных случаях может быть вызвана скорая помощь, добавил он.

"Если что, выдаем маску и отправляем в поликлинику по месту жительства", - подтвердила медсестра с другого пункта проверки.

Ранее в Госдуме началась дополнительная обработка помещений для профилактики распространения коронавируса, у лифтов и буфетов установлены дозаторы с антисептиком для рук, ограничено проведение экскурсий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о переносе зарубежных командировок депутатов. Кроме того, на прошлой неделе 11 депутатов фракции ЛДПР ушли на карантин после поездок в страны, где были зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции, или после контактов с теми, кто посещал эти страны.