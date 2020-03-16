Глава региона Мадрид заразилась коронавирусом

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. Глава правительства испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в понедельник в Twitter .

"Поскольку мой тест на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) был отрицательным, я несколько недель работала без устали и в конце концов также получила положительный результат", - написала она.

Ранее заражение было выявлено у двух испанских министров, у супруги председателя правительства страны Педро Санчеса Бегоньи Гомес, у заместителя лидера Каталонии Пере Арагонеса.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Всего в королевстве было выявлено 8744 случая заражения коронавирусом, 297 человек умерли. Больше всего инфицированных обнаружено в автономном сообществе Мадрид.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.