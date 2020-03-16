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Распространение коронавируса нового типа

В Лос-Анджелесе из-за коронавируса закрыли кинотеатры и спортзалы

Власти города также призвали церкви и религиозные центры ограничить численность участвующих в собраниях верующих

ТАСС, 16 марта. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти распорядился закрыть до 31 марта кинотеатры, развлекательные центры, бары и ночные клубы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

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Ограничения вступили в силу с полуночи понедельника по времени Лос-Анджелеса (10:00 мск). Прекратили работу бары и ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры, залы игровых автоматов и аллеи для игры в боулинг, а также спортзалы. Рестораны закрываются для посещения, однако могут продавать еду на вынос, а также доставлять заказы на дом.

Гарсетти призвал церкви и религиозные центры ограничить численность участвующих в собраниях верующих и изучить возможности проводить обряды таким образом, чтобы обеспечить определенную дистанцию между участниками.

Продуктовые магазины в Лос-Анджелесе продолжат работать, при этом в распоряжении мэра подчеркивается, что сбоев в поставках не будет. Гарсетти также объявил мораторий на выселение жильцов из арендуемых квартир на время кризиса, если съемщик не может платить ренту по причинам, связанным с эпидемией коронавируса.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о временном закрытии с 17 марта школ, ночных клубов, кинотеатров и концертных залов в связи с распространением заболевания, вызываемого коронавирусом.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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