{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В России пройдет акция помощи находящимся на карантине из-за коронавируса

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил также, что в режиме 24/7 будет вестись мониторинг доступности потребительских и медицинских товаров
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о подготовке всероссийской акции помощи тем, кто находится на карантине из-за коронавируса. Об этом он рассказал в понедельник на заседании координационного совета при правительстве РФ по противодействию распространению инфекции.

"Совместно с центром Татьяны Алексеевны Голиковой, с Росмолодежью и Ассоциацией волонтерских центров мы готовим всероссийскую акцию помощи находящимся на карантине, а также людям старшего поколения", - сказал зампред правительства.

Чернышенко рассказал, что ведется работа с бизнесом по ответственному отношению к сотрудникам и помощи в ситуации с распространением эпидемии. Он добавил, что по поручению премьер-министр Михаила Мишустина был создан коммуникационный центр при координационном совете, в задачу которого входит мониторинг, информационная поддержка и координация всех участников работы по нераспространению инфекции. По его словам, центр будет работать в круглосуточном режиме и координировать работу министерств и ведомств, в том числе региональных.

Вице-премьер добавил, что в режиме 24/7 будет вестись мониторинг социально-экономических показателей промышленности, доступности потребительских товаров и медицинских товаров, обеспеченности средствами индивидуальной защиты, и т.д. "Оперативная отчетность в центре будет формироваться к 06:30 утра, чтобы у всех была актуальная картина дня", - сказал он.

Чернышенко также отметил, что важным является анализ опыта борьбы с коронавирусом в других странах. "Необходимо проанализировать меры и подходы в борьбе с инфекцией, шаги, которые делаются со стороны органов власти и реакцию общества на них и выработать рекомендации", - подчеркнул он.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В каких странах обнаружен новый коронавирус?
Число заразившихся новым коронавирусом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, превысило 167 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС