В России пройдет акция помощи находящимся на карантине из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о подготовке всероссийской акции помощи тем, кто находится на карантине из-за коронавируса. Об этом он рассказал в понедельник на заседании координационного совета при правительстве РФ по противодействию распространению инфекции.

"Совместно с центром Татьяны Алексеевны Голиковой, с Росмолодежью и Ассоциацией волонтерских центров мы готовим всероссийскую акцию помощи находящимся на карантине, а также людям старшего поколения", - сказал зампред правительства.

Чернышенко рассказал, что ведется работа с бизнесом по ответственному отношению к сотрудникам и помощи в ситуации с распространением эпидемии. Он добавил, что по поручению премьер-министр Михаила Мишустина был создан коммуникационный центр при координационном совете, в задачу которого входит мониторинг, информационная поддержка и координация всех участников работы по нераспространению инфекции. По его словам, центр будет работать в круглосуточном режиме и координировать работу министерств и ведомств, в том числе региональных.

Вице-премьер добавил, что в режиме 24/7 будет вестись мониторинг социально-экономических показателей промышленности, доступности потребительских товаров и медицинских товаров, обеспеченности средствами индивидуальной защиты, и т.д. "Оперативная отчетность в центре будет формироваться к 06:30 утра, чтобы у всех была актуальная картина дня", - сказал он.

Чернышенко также отметил, что важным является анализ опыта борьбы с коронавирусом в других странах. "Необходимо проанализировать меры и подходы в борьбе с инфекцией, шаги, которые делаются со стороны органов власти и реакцию общества на них и выработать рекомендации", - подчеркнул он.