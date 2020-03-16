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Распространение коронавируса нового типа

За сутки зафиксировано 30 новых заразившихся коронавирусом в России

Многопрофильный медицинский центр "Новомосковский" Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Многопрофильный медицинский центр "Новомосковский"
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. 30 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за последние сутки, из них 20 - в Москве, три - в Санкт-Петербурге, остальные - регионах. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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"За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 20 случаев - в Москве, три случая - в Санкт-Петербурге, один случай в Московской области, три случая в Самарской области, один случай в Кировской области, один случай в Пермском крае, один случай в Республике Коми", - сообщили в штабе.

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