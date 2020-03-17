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Распространение коронавируса нового типа

В России количество выздоровевших пациентов с коронавирусом возросло до пяти

Кроме того, выздоровели еще три человека, которых доставили в РФ с борта круизного лайнера Diamond Princess

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, возросло в России до пяти. Об этом сообщается во вторник на специальном сайте стопкоронавирус.рф, запущенном правительством для информирования о ситуации с коронавирусом в стране.

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"Пять человек выздоровело", - говорится в сообщении на портале. В Роспотребнадзоре уточнили, что в это число входят два гражданина Китая, два россиянина и итальянец.

В понедельник сообщалось о четырех выписанных пациентах. Кроме того, выздоровели еще три человека, которых доставили в Россию с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса.

По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 93 случая заражения. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме. В Роспотребнадзоре сообщали, что в стране проведено уже более 116 тыс. тестов на коронавирус.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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