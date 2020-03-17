Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 180 тыс.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 180 тыс. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС на основе официальных заявлений властей и экспертов в странах, где отмечены случаи заболевания.

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По последним данным, в 134 странах, включая Китай, заразились 181 067 человека. Умерли примерно 4,02% из них - 7275. Наибольшее количество случаев, не считая КНР, где уже прошел пик распространения коронавируса, зафиксировано в Италии (27 710 заразились, 2158 умерли, 2749 вылечились), Иране (14 991 заразились, 853 умерли, 1669 вылечились), Испании (11 178 заразились, 491 умер, 1098 вылечились), Южной Корее (8320 заразились, 75 умерли, 1401 вылечился).

Более 5 тыс. случаев заражения зафиксировано в Германии и Франции, от 1 до 3 тыс. - в США, Швейцарии, Японии, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Австрии, Швеции и Бельгии.

По данным российского оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в РФ зафиксировано 93 инфицированных.