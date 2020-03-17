В Ульяновске создали прототип тест-системы для диагностики коронавируса

УЛЬЯНОВСК, 17 марта. /ТАСС/. Ульяновская компания "ТестГен", которая занимается созданием различных тест-систем, разработала прототип тест-системы для диагностики коронавируса, получить результаты анализов можно будет в течение двух часов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

"Прототип тест-системы для быстрой диагностики этого вируса [коронавируса] разработан специалистами компании "ТестГен" по заказу зарубежных партнеров. В настоящее время идет подготовка документов для получения регистрационного удостоверения на медицинское изделие", - отмечается в сообщении.

По информации компании, сложность диагностики заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, состоит в том, что его симптомы схожи с ОРВИ и гриппом. "Для точной постановки диагноза необходим молекулярно-генетический тест (ПЦР-исследование). Время проведения анализа зависит от типа используемой тест-систем и сегодня может занимать до 6 часов. Получить результаты при помощи нового молекулярно-генетического теста, разработанного в компании "ТестГен", можно будет в течение 2 часов", - отмечается в сообщении.

Производственные мощности компании позволят организовать массовое производство новых диагностических тест-систем для последующего медицинского применения.

Тестирование будет доступным не только в специализированных центрах, но и в любых лабораториях. Как сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции по вопросам профилактики коронавируса губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сертификацию предполагается пройти в кратчайшие сроки. "На сертификацию [отводится] 3 месяца. Мы буквально сегодня направим спецобращение с тем, чтобы ушли от этих традиционных процедур и максимально [быстро] сделали, постарались в считанные дни, если это возможно", - сказал он.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.