{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Ульяновске создали прототип тест-системы для диагностики коронавируса

Результаты анализов при помощи нового молекулярно-генетического теста можно будет получить в течение двух часов

УЛЬЯНОВСК, 17 марта. /ТАСС/. Ульяновская компания "ТестГен", которая занимается созданием различных тест-систем, разработала прототип тест-системы для диагностики коронавируса, получить результаты анализов можно будет в течение двух часов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

"Прототип тест-системы для быстрой диагностики этого вируса [коронавируса] разработан специалистами компании "ТестГен" по заказу зарубежных партнеров. В настоящее время идет подготовка документов для получения регистрационного удостоверения на медицинское изделие", - отмечается в сообщении.

По информации компании, сложность диагностики заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, состоит в том, что его симптомы схожи с ОРВИ и гриппом. "Для точной постановки диагноза необходим молекулярно-генетический тест (ПЦР-исследование). Время проведения анализа зависит от типа используемой тест-систем и сегодня может занимать до 6 часов. Получить результаты при помощи нового молекулярно-генетического теста, разработанного в компании "ТестГен", можно будет в течение 2 часов", - отмечается в сообщении.

Производственные мощности компании позволят организовать массовое производство новых диагностических тест-систем для последующего медицинского применения.

Тестирование будет доступным не только в специализированных центрах, но и в любых лабораториях. Как сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции по вопросам профилактики коронавируса губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сертификацию предполагается пройти в кратчайшие сроки. "На сертификацию [отводится] 3 месяца. Мы буквально сегодня направим спецобращение с тем, чтобы ушли от этих традиционных процедур и максимально [быстро] сделали, постарались в считанные дни, если это возможно", - сказал он.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияУльяновская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Грудинин подал в суд на соцсеть "ВКонтакте"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС