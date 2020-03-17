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Распространение коронавируса нового типа

В Калининграде госпитализировали еще двух человек, заразившихся коронавирусом

У обеих госпитализированных женщин болезнь протекает в легкой форме

КАЛИНИНГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Двух женщин, заразившихся коронавирусом нового типа, госпитализировали в Калининграде. Заболевание в обоих случаях протекает в легкой форме, сообщили ТАСС во вторник в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

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"У нас два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Обе женщины. Первая приехала из Польши, вторая - ее контакт. Обе женщины изолированы, заболевание протекает в легкой форме", - сказал представитель штаба.

На сегодня в регионе выявлены пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщалось, 8 марта заболевание было выявлено у женщины, вернувшейся в область из поездки в Италию, 12 марта стало известно о подтверждении диагноза у ее матери, 14 марта появилась информация выявлении коронавируса у женщины, вернувшейся в область после отдыха в Берлине с 6 по 9 марта. Все заболевшие находятся на лечении, их состояние опасений не вызывает.

 

Теги
РоссияКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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