Россияне, заблокированные на границе Черногории, въехали в страну

"Сообщаем, что граждане России, оказавшиеся ранее в "блокаде" на приграничных территориях с Сербией и Боснией и Герцеговиной, успешно въехали в Черногорию", - говорится в сообщении.

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Российские граждане, которые не могли попасть в Черногорию из нейтральной зоны, въехали в страну. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в Черногории.

Из-за внезапного введения Черногорией запрета на въезд иностранцев многие россияне застряли в нейтральной зоне на границе. То есть с территории Боснии и Герцеговины и Сербии их выпустили, а с нейтральной полосы в Черногорию не впустили.

Среди прочих двое суток в нейтральной зоне между пограничными КПП двух стран провела российская семья из пяти человек с двумя маленькими детьми четырех и шести лет. Как сообщила ТАСС одна из пострадавших Ольга Комарова, они путешествовали из России в Черногорию на автомобиле, пересекли границу Сербии 15 марта на погранпереходе Бродарево и подъезжали к КПП Добраково, когда узнали, что граница Черногории закрыта. Как сообщили ТАСС пострадавшие, они пополнили запасы воды в сербском монастыре на границе, однако полиция запрещала им оставаться там больше трех часов, поэтому ночевать приходилось в автомобиле.

В результате введенного Черногорией запрета на авиасообщение заложниками ситуации стали свыше 1 тыс. российских граждан, находящихся в стране. Как сообщили ТАСС в авиакомпании "Победа", лоукостер не сможет во вторник выполнить вывозной рейс из черногорского Тивата, поскольку до сих пор не получено разрешения от черногорских властей, несмотря на все необходимые запросы на разрешение вывозных рейсов. Посольство России активно работает по данному вопросу.

Вечером 15 марта Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Черногория остается единственной страной в Европе, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Ранее власти Черногории ввели ряд запретов в связи с пандемией, в том числе запретили проведение массовых акций на две недели.