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Распространение коронавируса нового типа

В Петербурге не хватает пробирок из-за потока желающих провериться на коронавирус

В городе также возник дефицит средств для забора биоматериала, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Поликлиники Санкт-Петербурга столкнулись с дефицитом пробирок и средств для забора биоматериала в связи с большим потоком желающих обследоваться на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

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Бесплатная проверка на инфекцию для всех желающих организована в нескольких поликлиниках во всех 18 районах города. Собранный материал поступает на исследование в государственную лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге.

"Устраняются сбои в информировании сотрудников медицинских организаций внутри амбулаторно-поликлинической сети. В связи с тем, что возможностью прийти и сдать анализы на коронавирусную инфекцию 16-17 марта воспользовалось во много раз больше людей, чем диктует эпидемиологическая обстановка в Петербурге, в ряде районов не хватает специальных пробирок и средств для забора биоматериала. Сейчас оперативно организуется закупка необходимых средств", - говорится в сообщении.

Граждане, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, обязаны сообщить о себе на горячую линию 112 и избегать посещения поликлиник. Осмотр врача и забор анализов таким людям будет производиться на дому. Всего в Санкт-Петербурге было выявлено девять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, двоих вылечившихся пациентов выписали в понедельник. В тот же день были зафиксированы три новых случая заражения. Как сообщил журналистам во вторник вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, в Боткинской больнице находятся 267 человек с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. За сутки поступило 54 и выписано 25 человек.

На заседании штаба по улучшению условий ведения бизнеса в городе во вторник главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова отметила, что больницы обеспечены специальными средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что городские власти работают над пополнением запасов медицинских масок - в ближайшее время планируется поставить около 2 млн единиц. В городе с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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