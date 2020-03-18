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Распространение коронавируса нового типа

Более 17 тыс. человек в России остаются под наблюдением из-за коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение за гражданами, прибывающими из всех неблагополучных по коронавирусу стран

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 17 тыс. человек в России находятся в настоящее время под медицинским контролем из-за коронавируса. Об этом в среду сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 56 991 человек, по состоянию на 17.03.2020 под контролем остаются 17 904 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение за гражданами, прибывающими из всех неблагополучных по коронавирусу стран. Проводится анкетирование людей и их передача под медицинское наблюдение по месту жительства.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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