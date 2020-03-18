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В Москве из больницы выписали жительницу Белгорода, у которой ранее был выявлен COVID-19

В департаменте здравоохранения Белгородской области отметили, что девушка, которая ранее была в Италии, выздоровела. Из медицинского учреждения также были выписаны 14 человек, которые с ней контактировали

КУРСК, 18 марта. /ТАСС/. Жительницу Белгорода, у которой в начале марта диагностировали COVID-19 после поездки в Италию, выписали из больницы после выздоровления, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Белгородской области.

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Жительницу Белгорода, вернувшуюся из поездки в Италию, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией доставили в одну из больниц Москвы 8 марта. 

"Девушку и всех [14 человек] контактировавших с ней, кто находился у нас под наблюдением, выписали", - сказала собеседница агентства.

Проведенные в разное время анализы не подтвердили у жителей региона, контактировавших с заразившейся девушкой, наличие коронавируса.

 

Теги
РоссияБелгородская областьРаспространение коронавируса нового типа
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