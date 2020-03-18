Потребление водопроводной воды в России в марте выросло почти на 12% из-за коронавируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Потребление водопроводной воды в России, по предварительным данным, за 1-17 марта 2020 года выросло на 11,6% по сравнению со среднемесячными показателями прошлых лет на фоне распространения коронавируса. Об этом ТАСС рассказали в компании "Российские коммунальные системы" (РКС).

Предварительная оценка за 1-17 марта 2020 года сделана на основе данных частных абонентов, оплачивающих потребление воды по счетчикам. Эксперты РКС сравнивали эти показатели со средним потреблением воды за аналогичный период в 2018 и 2019 годах. Данные поступали от абонентов через сайт, личный кабинет и голосовую передачу по телефону.

"Эксперты РКС отметили повышение объема потребления воды в водопроводных сетях по сравнению со среднемесячными показателями прошлых годов. Как показали предварительные данные, передаваемые абонентами с приборов учета, потребление в марте 2020 года выросло на 11,6%", - рассказали ТАСС в компании.

По словам коммерческого директора РКС Светланы Логиновой, люди стали чаще мыть руки, многие работают из дома в удаленном режиме. Из-за значительного отклонения в объеме потребления воды оборудование водоканалов переводится в режим повышенных нагрузок, добавила она. Лаборатории водоканалов перешли в режим повышенного контроля за качеством воды и увеличили частоту проб и замеров. Аварийные бригады водоканалов дежурят в круглосуточным режиме, сформирован резервный запас питьевой воды для возможного подвоза жителям.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.