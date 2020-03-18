В Томской области ввели особый режим после подтверждения одного случая коронавируса

ТОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с первым зарегистрированным случаем коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Томская область оставалась одним из немногих регионов Сибири, где до последнего не было коронавирусной инфекции. Сегодня ситуация изменилась: зарегистрирован первый случай. Носитель вируса идентифицирован: человек "привез" вирус из Италии. В связи с этим я принял решение ввести в Томской области режим повышенной готовности и прошу жителей отнестись к вводимым ограничением с пониманием", - цитирует пресс-служба губернатора.

Режим повышенной готовности ввели для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В регионе создали штаб, который возглавил Жвачкин, назначив заместителями вице-губернаторов Ивана Деева, Анатолия Рожкова и Игоря Толстоносова. В него вошли руководители областных ведомств и территориальных органов федеральной власти.

Режим повышенной готовности приостанавливает в Томской области досуговые мероприятия в закрытых помещениях с численностью более 50 человек, работу детских оздоровительных центров и направление их в другие регионы по приобретенным за бюджетный счет путевкам. Режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщать о возвращении в РФ, месте, датах пребывания, при появлении респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений. Работодатели обязаны обеспечить измерение температуры сотрудникам с отстранением от работы лиц с повышенной температурой. Сибирскому государственному медицинскому университету губернатор рекомендовал направлять клинических ординаторов по заявкам медицинских организаций Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

О новом коронавирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.