{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Томской области ввели особый режим после подтверждения одного случая коронавируса

В регионе запретили массовые досуговые мероприятия в закрытых помещениях

ТОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с первым зарегистрированным случаем коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

"Томская область оставалась одним из немногих регионов Сибири, где до последнего не было коронавирусной инфекции. Сегодня ситуация изменилась: зарегистрирован первый случай. Носитель вируса идентифицирован: человек "привез" вирус из Италии. В связи с этим я принял решение ввести в Томской области режим повышенной готовности и прошу жителей отнестись к вводимым ограничением с пониманием", - цитирует пресс-служба губернатора.

Режим повышенной готовности ввели для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В регионе создали штаб, который возглавил Жвачкин, назначив заместителями вице-губернаторов Ивана Деева, Анатолия Рожкова и Игоря Толстоносова. В него вошли руководители областных ведомств и территориальных органов федеральной власти.

Режим повышенной готовности приостанавливает в Томской области досуговые мероприятия в закрытых помещениях с численностью более 50 человек, работу детских оздоровительных центров и направление их в другие регионы по приобретенным за бюджетный счет путевкам. Режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщать о возвращении в РФ, месте, датах пребывания, при появлении респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений. Работодатели обязаны обеспечить измерение температуры сотрудникам с отстранением от работы лиц с повышенной температурой. Сибирскому государственному медицинскому университету губернатор рекомендовал направлять клинических ординаторов по заявкам медицинских организаций Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

О новом коронавирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
РоссияТомская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Министр, сопровождавший президента Бразилии в США, заразился коронавирусом
Помимо Аугусту Элену, известно о еще 14 инфицированных коронавирусом членах делегации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС