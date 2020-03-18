{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Кошек из петербургских котокафе проверили на коронавирус

Заведения пока продолжают работать, но при неблагоприятном развитии ситуации в городе персонал и питомцы самоизолируются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Популярные петербургские котокафе проверили своих питомцев на наличие коронавирусной инфекции и ввели обязательную термометрию для животных и сотрудников. Об этом сообщили в среду в пресс-службе котокафе "Республика кошек".

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

"Республика кошек (Якубовича, 10) и котов (Литейный, 60), а также Музей кошки (Всеволожск, Колтушское шоссе, 214) продолжают работать в обычном режиме. Все коты и кошки Республики кошек и котов прошли тестирование на коронавирус, как и на целый спектр других инфекционных заболеваний. Но мы вносим ряд важных изменений в повседневную работу: во-первых, мы ввели обязательную термометрию не только для котов, но и для сотрудников. Во-вторых, мы стали еще более внимательно относиться к нашим гостям: обязательная обработка рук дезинфектантами будет проводиться непосредственно на входе и выходе", - рассказали в заведении.

В котокафе отметили, что в его помещениях уже многие годы действует режим постоянной дезинфекции воздуха и поверхностей, ограничения числа гостей и строгого контроля за здоровьем животных. Так, в заведении используют озонатор, а в зал с животными посетители входят без верхней одежды, в бахилах и после обязательной обработки рук. В эти дни к повседневным мерам добавили регулярную обработку дверных ручек и поручней, а также дезинфекцию в пространстве с животными. Кроме того, в котокафе сократили число посадочных мест, создав условия дистанцирования гостей.

"Безусловно, мы просчитываем разные варианты развития событий. В самом крайнем случае коты вместе с сотрудниками перейдут в автономный режим, закроются на самоизоляцию. Но мы надеемся, что горожане не оставят котов, пригласят к себе домой, приютят хотя бы на время карантина", - приводят в пресс-службе слова основателя Республики кошек и котов Анны Кондратьевой.

При этом в котокафе обратились к посетителям с просьбой воздержаться от визита в случае, если они находятся в группе риска или чувствуют даже легкое недомогание. Также на время ограничений в Петербурге в Республике кошек и котов, в Музее кошки отменены выезды питомцев на сеансы специальной терапии в социальные учреждения, не проводятся групповые посещения и массовые мероприятия. Вместе с тем, игры и кормление котов будут регулярно транслироваться онлайн в социальных сетях, добавили в пресс-службе.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Дезинфекцию усилили на горнолыжных курортах Северного Кавказа
СКФО остается единственным округом страны, где пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС