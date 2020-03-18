Кошек из петербургских котокафе проверили на коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Популярные петербургские котокафе проверили своих питомцев на наличие коронавирусной инфекции и ввели обязательную термометрию для животных и сотрудников. Об этом сообщили в среду в пресс-службе котокафе "Республика кошек".

"Республика кошек (Якубовича, 10) и котов (Литейный, 60), а также Музей кошки (Всеволожск, Колтушское шоссе, 214) продолжают работать в обычном режиме. Все коты и кошки Республики кошек и котов прошли тестирование на коронавирус, как и на целый спектр других инфекционных заболеваний. Но мы вносим ряд важных изменений в повседневную работу: во-первых, мы ввели обязательную термометрию не только для котов, но и для сотрудников. Во-вторых, мы стали еще более внимательно относиться к нашим гостям: обязательная обработка рук дезинфектантами будет проводиться непосредственно на входе и выходе", - рассказали в заведении.

В котокафе отметили, что в его помещениях уже многие годы действует режим постоянной дезинфекции воздуха и поверхностей, ограничения числа гостей и строгого контроля за здоровьем животных. Так, в заведении используют озонатор, а в зал с животными посетители входят без верхней одежды, в бахилах и после обязательной обработки рук. В эти дни к повседневным мерам добавили регулярную обработку дверных ручек и поручней, а также дезинфекцию в пространстве с животными. Кроме того, в котокафе сократили число посадочных мест, создав условия дистанцирования гостей.

"Безусловно, мы просчитываем разные варианты развития событий. В самом крайнем случае коты вместе с сотрудниками перейдут в автономный режим, закроются на самоизоляцию. Но мы надеемся, что горожане не оставят котов, пригласят к себе домой, приютят хотя бы на время карантина", - приводят в пресс-службе слова основателя Республики кошек и котов Анны Кондратьевой.

При этом в котокафе обратились к посетителям с просьбой воздержаться от визита в случае, если они находятся в группе риска или чувствуют даже легкое недомогание. Также на время ограничений в Петербурге в Республике кошек и котов, в Музее кошки отменены выезды питомцев на сеансы специальной терапии в социальные учреждения, не проводятся групповые посещения и массовые мероприятия. Вместе с тем, игры и кормление котов будут регулярно транслироваться онлайн в социальных сетях, добавили в пресс-службе.