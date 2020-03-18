"Аэрофлот" получил от властей Черногории разрешение вывезти россиян из Тивата

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" получила от властей Черногории разрешение вывезти граждан РФ из Тивата, самолет вылетит в течение часа. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

"Мы получили разрешение от властей Черногории на выполнение чартерного рейса, который доставит наших пассажиров обратно на родину. Самолет за ними вылетит из Москвы уже в течение часа. Обратный рейс с пассажирами прибудет в московский аэропорт Шереметьево после трех часов утра [четверга]", - сказала Спивакова.

Ранее о предоставленном "Аэрофлоту" разрешении сообщил ТАСС дипломатический источник.