{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с вылетом россиян из Черногории
Обновлено 

"Аэрофлот" получил от властей Черногории разрешение вывезти россиян из Тивата

Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" получила от властей Черногории разрешение вывезти граждан РФ из Тивата, самолет вылетит в течение часа. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

"Мы получили разрешение от властей Черногории на выполнение чартерного рейса, который доставит наших пассажиров обратно на родину. Самолет за ними вылетит из Москвы уже в течение часа. Обратный рейс с пассажирами прибудет в московский аэропорт Шереметьево после трех часов утра [четверга]", - сказала Спивакова.

Ранее о предоставленном "Аэрофлоту" разрешении сообщил ТАСС дипломатический источник. 

Теги
ЧерногорияРоссияСитуация с вылетом россиян из Черногории
Реклама на ТАСС
Путин пообещал обсудить с Минкультом и Минфином вопросы укрепления берега в Херсонесе
Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова попросила увеличить финансирование на сохранение оставшихся участков хоры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС