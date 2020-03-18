Терапевт рассказала, чем можно заменить антибактериальные средства для рук

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Антибактериальные средства для рук, которые на данный момент отсутствуют в продаже во многих аптеках, в том числе, из-за повышенного спроса, можно заменить хлоргексидином или частым мытьем рук, сообщила ТАСС главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

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Как сообщили ТАСС в Минпромторге, отсутствие в некоторых аптеках кожных антисептиков и средств для дезинфекции рук может быть связано с повышенным спросом и цикличностью поставок. По информации министерства, на данный момент изучается возможность наращивания производства в течение двух недель.

"Водка не очень помогает, нельзя ее использовать как антисептик, это все-таки должен быть спирт или спиртовой раствор, или мыть руки с мылом, - рассказала терапевт. - Хлоргексидин можно использовать".

Она отметила, что для обработки рук можно использовать специальные дезинфицирующие растворы, которые продаются в различных косметических магазинах. По словам Драпкиной, самой эффективной мерой для предотвращения распространения коронавирусной инфекции является профилактика: необходимо часто и в течение 20 секунд мыть руки с мылом, важно следить за тем, чтобы не трогать руками лицо, рот и нос, как можно реже бывать в людных местах, в том числе в магазинах, кафе и ресторанах.