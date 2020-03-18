Каждый час в Иране от коронавируса умирает три человека

ТЕГЕРАН, 18 марта. /ТАСС/. Заболевание, вызванное коронавирусом, ежечасно уносит в Иране жизни трех человек, еще 43 заболевают им. Об этом в среду заявил заместитель министра здравоохранения и медицинского образования республики Ирадж Харирчи.

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"Каждый час 43 гражданина Ирана получают заболевание, вызванное коронавирусом, и эта статистика говорит о серьезности эпидемии", - цитирует его агентство IRNA. Министр добавил, что "каждый час в стране от этого заболевания умирает три человека".

По его словам, "основной причиной распространения вируса в обществе является посещение [людьми] общественных мест и игнорирование рекомендаций врачей". "Медицинские работники в больницах также по причине невыполнения людьми рекомендованных врачами мер получают заболевание и в некоторых случая умирают, что недопустимо", - отметил Харирчи.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 17361 человека, зарегистрированы по меньшей мере 1135 летальных исходов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.