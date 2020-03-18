Укрепление склона в Нижнем Новгороде, где сошел оползень, продлится несколько дней

ТАСС, 18 марта. Укрепление склона на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде займет несколько дней, при этом движение транспорта будет частично ограничено. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду городской администрацией.

"Укрепление склона займет несколько дней. Когда приступим к созданию подпорной стенки, возможно, сократим полосы движения транспорта. Задача стоит, чтобы работали как минимум три полосы на время всех аварийных работ", - цитируют в сообщении мэра города Владимира Панова.

Сход грунта на проезжую часть на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде произошел в среду вечером. В результате на участке в центре города закрыто движение, из-за чего образовались крупные заторы. Общественный транспорт пущен по альтернативным маршрутам.

По предварительным данным, сход грунта произошел из-за порыва трубы водоснабжения в расселенном доме на соседней улице.